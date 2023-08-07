Эрдоган созывает заседание правительства для обсуждения "зернового соглашения"

Сегодня состоится заседание правительства Турции за председательство президента страны. В повестке дня, в частности, вопросы зерновой инициативы, а также последние события войны России против Украины и возможный визит Путина к концу этого месяца, сообщает Укринформ.

"Обсуждаться ход российско-украинской войны, дипломатические контакты Турции для прекращения войны и Черноморская зерновая инициатива, по которой Россия вышла в одностороннем порядке. В этом контексте будут пересмотрены стратегии, придерживаемые Турцией, чтобы "зерновой коридор" заработал снова" , - информирует издание Hürriyet.

Отмечается, что речь также пойдет о возможном визите Путина в конце августа.

"Кроме того, будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца" , - говорится в сообщении. ﻿

Кроме того, на заседании турецкого правительства речь пойдет о членстве Швеции в НАТО, отношениях между ЕС и Турцией, региональных и двусторонних дипломатических отношениях. А также экономическую ситуацию в стране, противодействие инфляции, привлечение иностранных инвестиций, преодоление последствий землетрясений, борьбу с терроризмом, нелегальную миграцию и другие вопросы.

Согласно информации на сайте президентской администрации, заседание начнется в 15:00 в президентском дворце в Анкаре.