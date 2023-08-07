90% клиентов "Новой почты" в ЕС – беженцы и эмигранты из Украины

Директор по развитию международных рынков "Новой почты" Андрей Григоров заявил, что 90% клиентов компании в Европе – беженцы и эмигранты из Украины, сообщает Лига.Бизнес.

"Логика выходов ["Новой почты" в новые страны] такова: прежде всего ориентируемся на количество проживающих украинцев – как тех, кто выехал во время войны, так и тех, кто переехал туда раньше и остался. Именно они составляют сейчас львиную долю наших клиентов за рубежом. В среднем по странам сейчас этот показатель – 90% наших клиентов" , – сказал Григоров.

Сейчас на территории Евросоюза компания работает в Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии.

"Единственное исключение составляет Румыния. Это особый рынок, и, начиная работу здесь, мы осознанно делали акцент на большую связь Румынии с Молдовой. Так, в модель нашего развития мы закладываем, что грузооборот на 70% будет состоять из потока посылок между Румынией и Молдовой и только на 30% – между Румынией и Украиной" , – сказал он.

Топ-менеджер Нової пошти подтвердил, что компания работает над выходом в следующие четыре страны. Это Латвия, Эстония, Словакия и Венгрия.