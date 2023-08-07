Бундестаг достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет
Председатель постоянной делегации ВРУ в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км.
"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus", - сообщил дипломат.
По его словам, эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма, добавил он.