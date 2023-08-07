Беларусь начала учения возле границы с Литвой и Польшей

Беларусь заявила о начале учений механизированной бригады на полигонах, расположенных вблизи границ с Польшей и Литвой, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Беларуси.

Ведомство заявило, что это командно-штабные учения с 6-й отдельной механизированной бригадой, чтобы отработать управление подразделениями при ведении боевых действий.

Маневры проводятся на полигоне "Гожский" и других участках в Гродненской области, рядом с границей с Польшей и Литвой и так называемым Сувалкским коридором – условным перешейком территории этих государств-членов НАТО между Беларусью и Калининградской областью.

"Во время подготовки активно использовался опыт специальной военной операции (так в РФ называют развязанную против Украины войну – ред.), а именно – широкое применение БПЛА, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск" , – заявили в Минобороны Беларуси.

Об участии или неучастии членов ЧВК "Вагнер" в маневрах не упоминают.