Пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты по видеосвязи

Кабинет министров внес изменения в постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении от 4 августа 2023 г. №806.

Документ касается лиц, выплата пенсий которым была прекращена в период с 1 августа 2022 года и проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Выплата пенсий может быть возобновлена по заявлениям с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") о выплате пенсии на текущие счета в уполномоченных банках или по заявлениям о возобновлении выплаты пенсии через веб-портал ПФУ, в случае установления органами ПФУ личности пенсионера в режиме видеоконференцсвязи.