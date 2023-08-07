Зеленский провел селектор: докладывали Залужный, Минобороны и разведка

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание о ситуации на фронте, поступлении техники, планах врага и другие вопросы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, заслушали доклад Главкома Залужного о ситуации на фронте – напряженные оборонные и наступательные операции.

"Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратегпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры" , – говорится в сообщении.

Главное управление разведки (ГУР) и Служба внешней разведки (СВР) сообщили о данных, полученных из России. "Понимаем ближайшие планы врага" , – отметил Зеленский.

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