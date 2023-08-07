Зеленский провел селектор: докладывали Залужный, Минобороны и разведка
Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание о ситуации на фронте, поступлении техники, планах врага и другие вопросы.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
По его словам, заслушали доклад Главкома Залужного о ситуации на фронте – напряженные оборонные и наступательные операции.
"Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратегпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры", – говорится в сообщении.
Главное управление разведки (ГУР) и Служба внешней разведки (СВР) сообщили о данных, полученных из России.
"Понимаем ближайшие планы врага", – отметил Зеленский.
Глава СБУ Малыш отчитался о борьбе с предателями в Украине.
Министр внутренних дел Клименко и заместитель главы Офиса президента Кулеба рассказали о российских обстрелах гражданских объектов и о наших действиях по ликвидации последствий и помощи людям.
"Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки Верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", – добавил Зеленский.