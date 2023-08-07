Под Белгородом сбили беспилотник – губернатор

Российские власти заявляют, что система противовоздушной обороны Российской Федерации 7 августа обезвредила беспилотник на подлете к Белгороду. ﻿﻿Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.

"В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – сообщил он.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области РФ, которая граничит с территорией Украина, регулярно сообщают о борьбе с беспилотниками: иногда их сбивают, иногда они падают – то на дорогу, то на здания.