Под Белгородом сбили беспилотник – губернатор
Российские власти заявляют, что система противовоздушной обороны Российской Федерации 7 августа обезвредила беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.
"В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – сообщил он.
Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Белгородской области РФ, которая граничит с территорией Украина, регулярно сообщают о борьбе с беспилотниками: иногда их сбивают, иногда они падают – то на дорогу, то на здания.