Безработица в Украине снижается, но дисбаланс сохраняется

Уровень безработицы, каким бы условным ни был этот показатель, еще в июне составлял 21,4%, а в июле — уже 16,6%. С хорошего — с начала года продолжается рост спроса на рабочую силу. Из-за плохого — среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, педагоги и медики. Первые покидали страну еще в предыдущие волны трудовой миграции, вторых и третьих выгнало в Западную Европу полномасштабное вторжение. Об этом пишет Юлия Самаева, редактор экономики ZN.UA, в статье "Экономика Украины адаптируется, но до реального облегчения еще очень далеко".

Рынок труда разбалансирован — запросы работодателей и предложения работников не совпадают. Впрочем уровень безработицы среди внутренних мигрантов (который был стабильно выше, чем общий) наконец начал снижаться. Доля ВПО, имеющих работу, выросла с 45% в феврале до 62% в июне 2023 года, в том числе работающих на новой работе — с 15 до 31%.

Есть и намеки на то, что доходы украинцев повышаются. В частности, опосредованные оценки НБУ по налоговым данным, а также по предлагаемым в вакансиях зарплатам свидетельствуют, по меньшей мере, о дальнейшем увеличении номинальной оплаты труда. А по данным о выплате зарплат на карточки банков, росли и реальные доходы граждан. Предприниматели также указывают, что планируют в будущих периодах увеличить затраты на оплату труда. Даже условный показатель бедности — процент людей, экономящих на продовольствии, с 26,4% в июне снизился до 23% в июле.

Впрочем, вызовом остается нехватка людей, без которых нет ни выпуска, ни спроса. Не забывайте и о квалификационном несоответствии предложения рынка труда спроса от работодателей. Впрочем, максимум, который мы видим, — в Минэкономики рассчитывают, что в следующем году в Украину вернется около трех миллионов украинцев, то есть почти половина из находящихся за рубежом.

Их оптимизм основывается на соцопросе, свидетельствующих, что безопасность — основной фактор, который влияет на принятие решения о возвращении или невозвращении в Украину. Вероятно, этим объясняется, почему нынешнее правительство вообще ничего не делает, чтобы ускорить возврат основного капитала страны.