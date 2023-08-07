СМИ: Зимой партнеры начнут давить на Киев. Буданов прокомментировал

Западные СМИ предполагают, что зимой Запад будет давить на Украину для прекращения войны. Подобные публикации прокомментировал глава ГУР МО Кирилл Буданов, подчеркнув во время интервью bTV, что при желании партнеры могут усложнить наше положение, но не принудить украинцев к "миру", сообщает Зеркало недели.

"Вынудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно увеличится, как и проблемы. То есть меньше боеприпасов, меньшая поддержка экономики" , – отметил начальник ГУР.

Буданов назвал эти факторы техническими, подчеркнув, что даже они не смогут заставить украинцев к чему-либо.

Также глава разведки порекомендовал тем, кто распространяет подобные нарративы, подумать, что было бы, если бы Украине по тем или иным причинам не удалось вернуть временно оккупированные территории.