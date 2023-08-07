Приток инвестиций в Китай упал до самого низкого уровня за 25 лет

Во втором квартале 2023 года один из показателей новых иностранных инвестиций в Китае упал до самого низкого за 25 лет уровня. Это показывает, как геополитическая напряженность и замедление восстановления экономики влияют на доверие бизнеса. Об этом пишет Вloomberg, сообщает Лига.Финансы.

Обязательства по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) – показатель прямых иностранных инвестиций в Китай – упали до $4,9 млрд с апреля по июнь. Это на 87% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и наименьший показатель любого квартала с 1998 года.

"Падение показателя ПИИ тревожное" , – сказала специалист Societe Generale SA по экономике Китая Мишель Лам.

По ее словам, это может означать, что новые инвестиции все еще поступают, но некоторые фирмы реинвестируют меньше, ссылаясь на "диверсификацию цепочки поставок".

В последние годы привлекательность Китая для иностранных компаний для инвестиций была подорвана, отмечает агентство. Таможенные пошлины США во время торговой войны привели к росту расходов, пандемия ограничила доступ к стране почти на три года, а рост геополитической напряженности заставил компании пересмотреть свои риски.

Медленное восстановление экономики в этом году еще больше ослабило доверие среди иностранных компаний, доходы которых в Китае резко упали на фоне низкого потребительского спроса в стране. Кроме того, китайские автомобильные компании становятся все более конкурентоспособными и сокращают продажи и доходы иностранных фирм. Зарубежные автопроизводители были одними из самых крупных инвесторов в Китае.

Так, в июле японская Mitsubishi Motors Corp. решила приостановить деятельность в Китае после многих лет вялых продаж, а главный исполнительный директор Mazda Motor Corp. Масахиро Моро заявил, что китайский бизнес, вероятно, пострадает из-за жесткой конкуренции на рынке транспортных средств. В прошлом году Stellantis NV закрыла свою единственную фабрику Jeep в Китае из-за угрозы санкций.

Кроме того, некоторые зарубежные компании встревожены усилением контроля со стороны китайских властей.