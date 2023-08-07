Представители ОПЗЖ выступают против возобновления е-декларирования – депутат

Представители запрещенной партии "Оппозиционная платформа - При жизни" выступают против возобновления электронного декларирования, отмечая несвоевременность. Об этом заявил народный депутат из парламентской фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, сообщает Укринформ.

"На самом деле, нельзя сказать, что у большинства народных депутатов или у большинства чиновников есть безумное желание подавать электронные декларации, ведь это доставляет определенные неудобства. Имею в виду то, что твоя личная информация как публичного лица становится более доступной, чем части твоих сограждан" , – отметил он.

По словам Юрчишина, политики и чиновники должны понимать, что вполне резонно, когда граждане содержат публичных работников из бюджета, они имеют право получить информацию о том, не злоупотребляют ли эти распорядители бюджетными средствами или своими полномочиями.

"О народных депутатах, которые выступили против. Единственное откровенное выступление о несвоевременности возвращения электронного декларирования звучало от представителей запрещенной "Оппозиционной платформы - При жизни". Они говорили: "Ну, мы же закрывали декларирование, потому что были вопросы безопасности. Сейчас они никуда не делись. Может, давайте до конца войны не декларироваться?" , - проинформировал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, также есть определенные юридические нюансы, которые постоянно отмечали представители "Батькивщины".

"Трудно однозначно сказать, затягивание процесса или попытка сделать систему более совершенной. Но к ним все равно возникает вопрос, почему желание сделать систему более совершенной появилось только тогда, когда нужно ее восстанавливать?" , – добавил политик.

Кроме того, он рассказал, что была целая группа в среде "Слуги народа", которые до последнего не хотели голосовать за проект закона, одним из идейных вдохновителей этой группы был Максим Бужанский.

"Я не скажу, что среди народных депутатов есть огромное количество тех, кто с радостью воспринял необходимость вернуть декларирование. Однако, если мы сознательны публичные деятели и должны быть подотчетны, то электронная система декларирования – это отличная возможность показать, что истории о тотальной коррупции в Украине – это действительно мифы.

По статистике, до 90% декларантов замечаний нет, возникают вопросы до 10% чиновников, а уголовные дела вообще открываются в отношении менее 1% декларантов. То есть мы отчетливо видим, какая пропорция добродетельных и неблагочестивых" , - сказал Юрчишин.