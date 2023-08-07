РФ не понравились переговоры в Джидде, призывают Украину прекратить сопротивление

МИД России прокомментировал результаты саммита в городе Джидда Саудовской Аравии по украинской "формуле мира", указав, что Кремль не воспринимает любые переговоры без участия страны-агрессора и хочет, чтобы Украина прекратила сопротивление российскому вторжению, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила спикер МИД Мария Захарова.

"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки (так в России называют ответные удары ВСУ - ред.), а его западные спонсоры - накачку ВСУ вооружениями" , – заявила она.

Детали: Россию не удовлетворяет ни один из 10 пунктов "формулы мира", потому что они как будто не направлены на то, чтобы Россия прекратила войну. В Кремле рассматривают "формулу мира" как "бессмысленный ультиматум России, направленный на затягивание боевых действий".

Также Кремль обиделся из-за того, что саму Россию не позвали на саммит. "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости" , - заявила Захарова.

В выходные 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча советников лидеров государств по украинской "формуле мира", на ней были представлены 42 страны. Ожидалось, что страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы".