Newsweek: Тактика НАТО не сработала в Украине, но почему?

Новейшие тактики НАТО, быстро внедренные в украинских войсках, не дают результатов, потому что Украина не доминирует в небе, - говорят аналитики. Поэтому армия Киева возвращается к уже хорошо знакомой и проверенной доктрине, чтобы прорвать укрепленную российскую оборону. Со ссылкой на Newsweek, сообщает Зеркало недели.

На прошлой неделе газета New York Times писала, что подготовка, которую украинские военные прошли в странах НАТО, может оказаться не столь успешной, как ожидалось. И силы Украины пока отбросили американские методы ведения боевых действий.

Военные эксперты объяснили Newsweek, что для этого есть одна главная причина. Страны НАТО предпочитают операции объединенных вооруженных сил. Для того, чтобы украинские войска могли успешно применять тактику Запада и НАТО, им нужно преимущество в воздухе, которого у них нет.

«Для того, чтобы западный подход работал эффективно, нужны все элементы, и ключевым элементом являются военно-воздушные силы» , – считает полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, ранее командовавший силами химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Великобритании и НАТО.

Западные страны выделили десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, но эта помощь не включала западные истребители типа F-16 или боевые вертолеты стандарта НАТО. Без западных самолетов, которые не позволили бы России действовать в небе, украинские силы «воюют, по крайней мере, со связанными руками за спиной», - сказала де Бреттон-Гордон Newsweek.

Стиль ведения боевых действий НАТО, так сильно зависящий от контроля над небом, на протяжении последних лет применялся в конфликтах, где Альянс пользовался неоспоримым преимуществом в воздухе, говорят эксперты.

«Никакая страна НАТО не участвовала в боевых действиях, близких к тем, которые пришлось пережить украинцам за последние 18 месяцев. Способ НАТО вести сухопутную войну никогда серьезно не испытывался против крупного государственного противника, несмотря на десятилетия инвестиций и тренировок» , – сказал в интервью Newsweek Дэвис Эллисон, стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности (HCSS).

Во время вторжения в Ирак и во время войны в Персидском заливе в 1991 году "США и западные войска смогли быстро установить массированное преимущество в воздухе", - сказал Newsweek Пол Ван Хуфт, еще один аналитик из HCSS.

Вооруженные силы Украины прошли быстрый курс подготовки НАТО, чтобы избавиться от доктрины советских времен, не слишком отличающейся от методов армии России. Некоторые элементы этой старой доктрины кардинально отличаются от того, чему западные военные учат коллег из Украины, - сказал научный сотрудник по сухопутной войне в британском Королевском институте объединенных вооруженных сил (RUSI) Ник Рейнольдс.

«Может быть, проблема заключалась в предположении, что за несколько месяцев тренировок украинские подразделения смогут воевать так, как воюют американские войска, начав наступление на хорошо подготовленную российскую оборону, вместо того, чтобы помогать украинцам воевать так, как они умеют лучше всего» , - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

«Неудивительно, что украинцы отказались от чего-то из того, чему их учили на Западе, поскольку их опыт и адаптация под огнем превосходит западные концепции мирного времени. Если уж на то пошло, то мы можем научиться у украинцев гораздо больше, чем они могут научиться у нас» , – согласился Эллисон.

Де Бреттон-Гордон считает, что при идеальных условиях украинские бойцы должны были бы год овладевать западными тактиками и методами.