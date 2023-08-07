Путин поручил "Ростеху" нарастить производство беспилотников

Глава Кремля Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Нужно увеличить еще" , - заявил Путин главе "Ростеха" Сергею Чемезову.

Путин считает, что именно эти беспилотники имеют высокую эффективность

Также, он требует от "Ростеха" "увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения". В частности - танков Т-90 "Прорыв" и самолетных комплексов.

В то же время, как можно понять из ответов Чемезова, госкорпорация за минувший год не до конца справилась даже с нынешним объемом заказов.

В частности, выполнение госзаказа за 2022 год составило 99,5%.

При этом, значительную часть продукции "Ростеха" составляет гражданская продукция - 44,5%.

В частности, от госкорпорации зависит успешность запуска в производства гражданских самолетов SSJ new с российскими двигателями. В "Ростехе" планируют с 2024 года выпускать 20 таких самолетов в год.

Напоминаем:

"Куб" и "Ланцет" - малоразмерные "дроны-камикадзе". Такие беспилотники также называют "барражирующими боеприпасами". По сути, это снаряд, который совершает продолжительный управляемый полет над полем боя и взрывается, достигнув цели.

Российские авиакомпании начали скрывать неисправности гражданских самолетов, причиной которых все чаще становится дефицит запчастей.

В частности, российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал (Cabin Log Book) только после согласования с командиром самолета. Такая же практика распространена в других авиакомпаниях.