Ермак: Украина планирует провести два саммита по "формуле мира"

После встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник во время общения с журналистами в Киеве.

"Первый саммит – учредительный, на нем участники должны утвердить за основу "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов", – сказал глава Офиса президента.

После этого, по словам Ермака, должно состояться несколько саммитов по направлениям – по каждому из пунктов "формулы мира", где будут разработаны пути их выполнения.

"Второй саммит, итоговый, должен будет зафиксировать завершение войны", – констатировал Ермак.

Он добавил, что этот саммит будет предусматривать участие России.

"Мы не обсуждали в Джидде какие-либо сроки возможных переговоров с Россией. Но на момент окончания войны необходимо будет привлекать Россию", – сказал глава ОП.

Ермак подчеркнул, что без выполнения пункта о выводе войск Россией из Украины этот план – невозможен.

"И нас в этом поддержали... В частности, представитель Германии четко сказал – мы не можем допустить даже мысли о замороженном конфликте и о том, что не будут выведены войска", – сказал Ермак.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, что по результатам встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад.

Также отметили, что стран-участниц оказалось втрое больше, чем на первой такой встрече в Копенгагене.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.