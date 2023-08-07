За митрополита Павла внесли 33 миллиона залога, он вышел из СИЗО

Бывшего наместника Киево-Печерской Лавры от УПЦ Московского патриархата, митрополита Павла (Петра Лебедя) отпустили из-под стражи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил адвокат Лебедя Никита Чекман.

За митрополита УПЦ МП внесли залог в размере более 33 миллионов гривен (900 тысяч долларов США).

Адвокат сообщил, в частности, что залог был внесен около 1000 человек.

Также в Сети распространяют видеообращение экс-наместника Лавры, в котором тот благодарит всех причастных к своему освобождению из-под стражи.

Напомним, 13 июля суд изменил меру пресечения Павлу c круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен.

В храмах УПЦ Московского патриархата в этой связи стартовала кампания по сбору средств на залог.

Как сообщалось, 1 апреля экс-наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности Украины проводит в его доме обыски и вручила ему подозрение в разжигании межконфессиональной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под домашний арест.

13 июля Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении митрополиту Павлу по новым фактам его противоправной деятельности. Так, за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.