ЕС напомнил о последствиях российской оккупации Грузии на 15-летие войны

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил оккупацию Россией грузинской территории в пятнадцатую годовщину российско-грузинской войны августа 2008 года, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном Европейской службой внешних дел.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.

"Мы осуждаем длительное военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, что нарушает международное право и обязательства, взятые на себя Россией в рамках соглашения от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Европейского Союза" , – отметил он.

Боррель подчеркнул, что введенные оккупационной администрацией России ограничения привели к гуманитарным проблемам и нарушениям прав местного населения.

Он заверил, что Евросоюз готов продолжать свое участие в урегулировании конфликта, в частности как сопредседатель Женевских международных дискуссий и в рамках деятельности специального представителя и Мониторинговой миссии ЕС.

"Европейский Союз подтверждает готовность и в дальнейшем участвовать в работе по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии и вновь заявляет о твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", – подытожил топ-дипломат Евросоюза.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.