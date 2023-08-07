Залужный рассказал об оперативной обстановке на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что защитники удерживают инициативу в наступлении, а активными штурмовыми действиями россияне пытаются отвлечь украинские силы от определенных участков фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на заявление Залужного по итогам разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Относительно обороны. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Что касается наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне".

Залужный сообщил, что во время разговора с Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Главнокомандующий поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать.