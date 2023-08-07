Генштаб: ВСУ отразили атаки окупантов под Марьинкой и на Запорожье

Российские войска вели безуспешные наступательные действия на Марьинском, Бахмутском и Запорожском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 7 августа.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись н.п. Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Марково и Часов Яр.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Камышеваха, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Садовое, Херсон и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.