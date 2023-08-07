В Раде предложили ввести новый государственный праздник: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9574, которым предлагается ввести в Украине новый праздничный день — День благодарения, сообщает Деловая столица.

Автор законопроекта — нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Мазурашу считает, что праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".

"День благодарения" предлагается праздновать каждый год 22 октября.