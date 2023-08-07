Кулеба поговорил с Блинкеном: призвал дать Украине ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник вечером сообщил о телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Европейская правда.

Во время разговора, по словам Кулебы, он с Блинкеном обсудил дальнейшие шаги для расширения глобальной поддержки "формулы мира" и решения для увеличения экспорта украинского зерна.

"Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и подчеркнул необходимость усиления дальнобойных возможностей Украины путем предоставления ATACMS" , – добавил министр в Twitter.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.