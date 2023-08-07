В годовщину агрессии РФ против Грузии Зеленский призвал наказать агрессора
Президент Владимир Зеленский в понедельник выразил солидарность с Грузией и подтвердил поддержку ее суверенитета в годовщину начала российской вооруженной агрессии 2008 года, сообщает Европейская правда.
Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Twitter.
"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", – подчеркнул глава государства.
"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", – добавил он.
Ранее по случаю 15-летия начала российской вооруженной агрессии против Грузии высказались европейские лидеры, государственный секретарь США и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.