В годовщину агрессии РФ против Грузии Зеленский призвал наказать агрессора

Президент Владимир Зеленский в понедельник выразил солидарность с Грузией и подтвердил поддержку ее суверенитета в годовщину начала российской вооруженной агрессии 2008 года, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Twitter.

"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны" , – подчеркнул глава государства.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир" , – добавил он.

Ранее по случаю 15-летия начала российской вооруженной агрессии против Грузии высказались европейские лидеры, государственный секретарь США и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.