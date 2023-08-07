СБУ: В Винницкой области митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам

Митрополит Тульчинская епархия УПЦ МП в Винницкой области приговорен к 5 годам лишения свободы за поддержку российского вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден еще один митрополит УПЦ (МП) – глава Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказания – 5 лет лишения свободы" , – говорится в сообщении.

В частности, он осужден за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно материалам следствия, митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины.

А на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских окупантов и их военных преступлений.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых в ходе обысков материалов (прокремлевских агиток и литературы) подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Напомним, что в мае 2023 года по материалам СБУ районный суд г. Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности.