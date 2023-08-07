Количество погибших в Покровске возросло до 5, еще 18 получили ранения

В результате российского ракетного удара по центру Покровска, в частности многоэтажках, погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. В частности, погиб заместитель начальника ГСЧС области и травмированы спасатели, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, глава ГСЧС Сергей Крук в Telegram.

"5 погибших и 18 раненых - последствия двух ударов по жилым домам в Покровске. По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лиц.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора."

Глава ГСЧС Сергей Крук подтвердил гибель сотрудника службы спасения. По его словам, ранены еще 5 спасателей.

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