ВАКС второй раз отказался отстранить главу Тернопольского облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 августа отказалась отстранить Михаила Головко от должности главы Тернопольского областного совета, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Таким образом, Апелляционная палата отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора САП на решение ВАКС. Прокурор отмечал обоснованность подозрения и наличие рисков, связанных с пребыванием указанного лица в должности, поскольку инкриминируемое преступление тесно связано с занимаемой подозреваемым должностью, однако апелляционная инстанция оставила без изменений решение следственного судьи, которым отказано в применении отстранения от должности.

При этом в отношении подозреваемого продолжает действовать мера пресечения в виде залога с возложением процессуальных обязанностей, определенных следственным судьей при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения.

Решение суда Апелляционной палаты ВАКС окончательно.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды. Правоохранители утверждают, что задержанный с подельниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. Предприниматель занимался волонтерской деятельностью.

28 июня Высший антикоррупционный суд арестовал главу Тернопольского областного совета Михаила Головко на 60 суток с возможностью выхода под залог в 805 тысяч грн.

29 июня Головко был освобожден из-под стражи после внесения залога.