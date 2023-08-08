Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией– ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что переговоры в Джидде показали усиление разногласий в вопросе войны между Китаем и Россией, сообщает Украинская правда.

Аналитики указывают на то, что все большее расхождение Китая с Россией по урегулированию для прекращения войны в Украине стало очевидным на переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 5-6 августа.

Эксперты обращают внимание: издание Financial Times сообщило, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что [Китай] – это не Россия".

Financial Times процитировало европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной".

Китайская делегация, как сообщается, выразила готовность принять участие в следующей встрече подобного формата, на которой, вероятно, также не будет России.

Российский инсайдерский источник утверждает, что Россия отвергла китайский мирный план из 12 пунктов по войне в Украине от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии – ред.), и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

Эксперты подытоживают: сообщения с переговоров в Саудовской Аравии и инсайдерские заявления, если они соответствуют действительности, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью солидарен с Россией в вопросе Украины и что отношения между Россией и Китаем не являются "партнерством без ограничений", как того желает Кремль.

Ключевые выводы ISW за 7 августа