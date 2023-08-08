У Байдена готовят запрос на дополнительное финансирование для Украины

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.﻿﻿ Об этом заявил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает Украинская правда.

По словам Буша, администрация (Байдена – ред.) "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".

Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.