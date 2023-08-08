У Байдена готовят запрос на дополнительное финансирование для Украины
Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью. Об этом заявил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает Украинская правда.
По словам Буша, администрация (Байдена – ред.) "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".
Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.
"Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.