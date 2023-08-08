На Бахмутском направлении наступление противника было безуспешным – Генштаб

За прошедшие сутки в районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении российские оккупанты вели наступательные действия, но безуспешно. Всего на фронте произошло 37 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 августа.

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфин, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Ивановское, Марково, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Керамику, Невельскому, Новобахмутовке, Авдеевке, Северному, Тоненькому, Новокалиновому, Первомайскому Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Александрополю, Острому, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Константиновке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожево, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомис.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.