РФ и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон

Министерство обороны США внимательно отслеживает общую военную активность России и Китая и готово действовать соответствующим образом. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного – ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом" , - сказал представитель Пентагона.

Так он ответил на вопрос относительно совместных маневров российских и китайских военных кораблей неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.

Генерал отметил, что корабли РФ и Китая действовали в международных водах, что вполне правомерно. Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие.