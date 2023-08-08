КНДР может планировать экспорт оружия в РФ – Южная Корея

Одной из целей последней поездки лидера Северной Кореи Ким Чен Ина крупными оружейными заводами страны могла быть проверка возможностей КНДР по экспорту оружия и боеприпасов, в частности, в Россию. Об этом заявил спикер южнокорейского Министерства по делам объединения Ку Бен Сам, сообщает Укринформ.

С четверга по субботу лидер Северной Кореи проинспектировал ключевые оружейные заводы, в том числе производящие снаряды для крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также двигатели для крылатых ракет.

"Последние инспекции Кима, похоже, преследовали несколько целей – продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, ответить на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и проверить возможности экспорта оружия" , – сказал Ку.

Он отметил, что во время поездки Ким впервые заявил о "важности экономической направленности национальной обороны", что может указывать на стремление Пхеньяна увеличить поступление в иностранной валюте от экспорта оружия и поддержать свою деградирующую экономику с помощью ВПК.

"Такое заявление Северной Кореи очень беспрецедентно. Если это означает экспорт оружия, то Северная сторона публично заявила о намерении нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие его ядерную и оружейную программы" , - сказал Ку.

Издание Yonhap отмечает, что указания Кима увеличить производство оружия поступили на фоне подготовки Южной Кореи и Соединенных Штатов к проведению ежегодных летних учений Ulchi Freedom Shield позже этого месяца, а также предположений, что Северная Корея намерена экспортировать оружие в Россию для использования в войне против Украины.

В Сеуле не исключают, что Северная Корея может стремиться к усилению военного сотрудничества с РФ. Так, одним из двух высоких гостей на военном параде в Пхеньяне 27 июля был министр обороны России Сергей Шойгу, для которого Ким провел экскурсию по выставке северокорейского вооружения, включая новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.