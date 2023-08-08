ВСУ за сутки уничтожили более 500 россиян и вертолет – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще примерно 560 окупантов, один вертолет, 19 артиллерийских систем, 10 танков и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 250800 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 4254 (+10),
- боевых бронированных машин – 8278 (+8),
- артиллерийских систем – 4996 (+19),
- РСЗО – 709 (+0),
- средств ПВО – 468 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9),
- специальной техники – 737 (+2).