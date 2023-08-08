ВСУ за сутки уничтожили более 500 россиян и вертолет – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 500 россиян и вертолет – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще примерно 560 окупантов, один вертолет, 19 артиллерийских систем, 10 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 250800 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 4254 (+10),
  • боевых бронированных машин – 8278 (+8),
  • артиллерийских систем – 4996 (+19),
  • РСЗО – 709 (+0),
  • средств ПВО – 468 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 312 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
  • крылатых ракет – 1377 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7460 (+9),
  • специальной техники – 737 (+2).

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