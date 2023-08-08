Премьер Грузии в годовщину нападения РФ: "Хотим мирно воссоединить страну"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили к 15-й годовщине с начала российско-грузинской войны и оккупации Цхинвальского региона заявил, что действующая власть привержена идее мирного объединения страны, сообщает Европейская правда.

Заявление он опубликовал в начале суток 8 августа в своем Facebook.

Премьер отметил, что российская вооруженная агрессия повлекла тяжелые человеческие потери, вынужденное перемещение людей и оккупацию части территории Грузии, что до сих пор является главным вызовом для суверенитета и дальнейшего развития страны.

"Сегодня мы чтим светлую память наших героических солдат и военных, погибших в войне. Правительство предано идее мирного восстановления территориальной целостности и объединения страны.