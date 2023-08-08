На контроле ДБР более 100 дел, где фигурируют работники ТЦК
В Госбюро расследований на контроле находятся более 100 уголовных дел, в которых фигурируют работники территориальных центров комплектования. Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Могу сказать, что в ДБР сейчас есть более 100 уголовных производств, где фигурируют именно работники территориальных центров комплектования. И мы с вами имеем уже где-то ориентировочно 10 обвинительных актов, которые в суде. В одном деле может быть не один подозреваемый, например, а несколько", - рассказала она.
Спикер обратилась к гражданам с просьбой информировать ДБР о возможных нарушениях в военкоматах.
"Если вы не хотите быть нарушителем закона, если вы не соглашаетесь с той политикой, что за деньги можно в условиях войны решить – мобилизуют тебя или нет, то мы обращаемся ко всем гражданам: у вас есть возможность анонимно обратиться в ДБР и сообщить о возможном нарушение в военкоматах. Это даст нам, ДБР, имею в виду следователей, оперативников (основания – ред.), чтобы проверить военкомат и приобрести неопровержимые доказательства", - заявила Сапьян.