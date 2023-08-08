На контроле ДБР более 100 дел, где фигурируют работники ТЦК

В Госбюро расследований на контроле находятся более 100 уголовных дел, в которых фигурируют работники территориальных центров комплектования. Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что в ДБР сейчас есть более 100 уголовных производств, где фигурируют именно работники территориальных центров комплектования. И мы с вами имеем уже где-то ориентировочно 10 обвинительных актов, которые в суде. В одном деле может быть не один подозреваемый, например, а несколько" , - рассказала она.

Спикер обратилась к гражданам с просьбой информировать ДБР о возможных нарушениях в военкоматах.