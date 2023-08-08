Япония призвала Иран не предоставлять Москве оружие для войны
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси призвал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана не предоставлять России оружие для ее войны против Украины, сообщает Новое время.
В понедельник, 7 августа, Йосимаса Хаяси провел встречу с Абдоллахианом.
"Министр иностранных дел Хаяси подтвердил позицию Японии в отношении российского вторжения в Украину и призвал Иран к конструктивному ответу", — говорится в сообщении.
Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.