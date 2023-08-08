РФ уничтожила и повредила более 700 памятников культурного наследия Украины

В результате полномасштабного вторжения Россия полностью разрушила или повредила 763 объекта культурного наследия Украины. Достопримечательности пострадали в 15 областях.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, 105 объектов имели национальное значение, 595 охранялись на местном уровне, а 63 были только что обнаружены. За время полномасштабного вторжения оккупанты разрушили 23 памятника, частично повредили 625 памятника, степень повреждения еще 115 объектов остается неизвестной.

Количество пострадавших или разрушенных памятников культурного наследия в:

Харьковской области – 207,

Донецкой области – 100,

Херсонской области – 76,

Киевской области – 69,

Одесской области – 69,

Черниговской области – 63,

Запорожской области – 35,

Львовской области – 32,

Днепропетровской области – 28,

Луганской области – 25,

Сумской области – 25,

Николаевской области – 22,

Хмельницкой области – 6,

Винницкой области – 4,

Житомирской области – 2.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, парламентов и правительств ее государств-членов о необходимости лишить Россию членства в ЮНЕСКО.