РФ уничтожила и повредила более 700 памятников культурного наследия Украины

РФ уничтожила и повредила более 700 памятников культурного наследия Украины
Фото: ГСЧС

В результате полномасштабного вторжения Россия полностью разрушила или повредила 763 объекта культурного наследия Украины. Достопримечательности пострадали в 15 областях.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, 105 объектов имели национальное значение, 595 охранялись на местном уровне, а 63 были только что обнаружены. За время полномасштабного вторжения оккупанты разрушили 23 памятника, частично повредили 625 памятника, степень повреждения еще 115 объектов остается неизвестной.

Количество пострадавших или разрушенных памятников культурного наследия в:

  • Харьковской области – 207,
  • Донецкой области – 100,
  • Херсонской области – 76,
  • Киевской области – 69,
  • Одесской области – 69,
  • Черниговской области – 63,
  • Запорожской области – 35,
  • Львовской области – 32,
  • Днепропетровской области – 28,
  • Луганской области – 25,
  • Сумской области – 25,
  • Николаевской области – 22,
  • Хмельницкой области – 6,
  • Винницкой области – 4,
  • Житомирской области – 2.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, парламентов и правительств ее государств-членов о необходимости лишить Россию членства в ЮНЕСКО.

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