РФ уничтожила и повредила более 700 памятников культурного наследия Украины
В результате полномасштабного вторжения Россия полностью разрушила или повредила 763 объекта культурного наследия Украины. Достопримечательности пострадали в 15 областях.
Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, 105 объектов имели национальное значение, 595 охранялись на местном уровне, а 63 были только что обнаружены. За время полномасштабного вторжения оккупанты разрушили 23 памятника, частично повредили 625 памятника, степень повреждения еще 115 объектов остается неизвестной.
Количество пострадавших или разрушенных памятников культурного наследия в:
- Харьковской области – 207,
- Донецкой области – 100,
- Херсонской области – 76,
- Киевской области – 69,
- Одесской области – 69,
- Черниговской области – 63,
- Запорожской области – 35,
- Львовской области – 32,
- Днепропетровской области – 28,
- Луганской области – 25,
- Сумской области – 25,
- Николаевской области – 22,
- Хмельницкой области – 6,
- Винницкой области – 4,
- Житомирской области – 2.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, парламентов и правительств ее государств-членов о необходимости лишить Россию членства в ЮНЕСКО.