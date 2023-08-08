Зеленский: Если РФ продолжит атаковать порты, она рискует остаться без кораблей

Если Россия будет продолжать атаки на украинские порты, она "рискует остаться без кораблей" в Черном море. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью нескольким медиа стран Латинской Америки, сообщает Лига.net.

Зеленскому задали вопрос, смогут ли удары Украины по российским кораблям восстановить грузоперевозки в Черном море, в том числе транспортировку зерна.

Президент ответил, что если Россия продолжит блокирование и ракетные обстрелы, то "Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой".