НБУ оштрафовал банк Ахметова почти на 11 миллионов гривен

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений, сообщает Новое время.

Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.

Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафован на 51 тыс. грн; банк Конкорд — на 400 тыс. грн и лишен банковской лицензии.

Штрафы разных размеров были наложены на такие небанковские финансовые учреждения: Укр Кредит Финанс, Центрофинанс, Альфа-Инвест Групп, Премиум Финанс, ФК Магнат, ФК Валта Групп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бизнес-Партнер, Укр-Транс-Кэпитал, ФК Октава Финанс, ФК Стидва.

Компании ФК Финансовый мир и представительство Виллис Полска С.А. получили письменные предостережения.