Украинская разведка о взрывах в порту Турции: "Странное совпадение"

В украинской разведке предполагают, что к взрыву в порту Турции, где, напомним, есть раненые, может быть причастна Россия. И вообще в ГУР намерены проверить разные версии. Представитель ведомства Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона, что события в порту Дериндже – "очень странные", сообщает Зеркало недели.

"Конечно нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странной выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора в Турцию" , – говорит Юсов.

В ГУР напомнили, что Анкара достаточно активный участник в вопросе зерновой сделки. Страна не оставляет попыток призвать Кремль возобновить поставки зерна из Украины.