Почему Путин дал тяжелое оружие "Росгвардии" – британская разведка

Решение президента России предоставить в распоряжение "Росгвардии" тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 августа, сообщает Европейская правда.

Разведка напоминает, что "Росгвардия" насчитывает около 200 тысяч служащих и существует в современном виде с 2016 года, ее возглавляет бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

4 августа Владимир Путин подписал закон, которым "Росгвардии" позволяют предоставлять тяжелое вооружение, а примерно за месяц до этого был мятеж ЧВК "Вагнер".

"Несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа, нет доказательств того, что "Росгвардия" вела какие-либо эффективные действия против "Вагнера", хотя это была именно та угроза внутренней безопасности, для реагирования на которую эта структура была создана.