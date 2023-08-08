Госдеп США: Если переговоры и начнутся, то не с подачи Москвы

Переговоры с Россией не ведутся, поскольку Кремль отказывается от "содержательного общения", и если какие-либо переговоры и начнутся, то по инициативе Украины. Об этом сказал на брифинге представителель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Лига.net.

"Сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах. Если когда-нибудь будут мирные переговоры, именно Украина будет их инициировать с противоположной стороны" , - сказал Миллер, комментируя состоявшуюся в Саудовской Аравии встречу о принципах заключения мира.

О совещании в Джидде Миллер сказал, что "Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины". Госдепартамент считает прошедшую встречу "продуктивной".

Он сказал, что "Россия, очевидно, была против этих переговоров", она публично "критиковала эту встречу и критиковала сам факт, что эта встреча состоялась".

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что США приветствуют участие Китая в этой встрече и поощряют потенциальный вклад Пекина в прекращение войны при условии уважения к украинскому суверенитету и территориальной целостности.