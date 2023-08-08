Данилов прокомментировал взрыв в порту Турции

Следует дождаться официальной позиции Турции по взрыву в порту Дериндже, и ее необходимо воспринять за первоначальную и окончательную. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, связан ли этот взрыв с вопросом "зернового коридора", сообщает Укринформ.

"Нужно дождаться официальной позиции Анкары по этому поводу. Надо понимать, что сейчас там идет, я более чем уверен, тщательное выяснение отношений, почему так произошло и что именно было причиной взрыва, который произошел на территории Турции" , - заявил он.

Данилов считает, что в Турции есть большое количество опытных специалистов, которые в очень короткий промежуток времени ответят на вопрос, была ли это какая-то заложенная взрывчатка, или что-то другое.

"Я думаю, что мы точно услышим окончательную версию турецкой стороны, которую мы должны воспринять как первичную и окончательную" , - убежден секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о возможной встрече в конце августа президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая могла бы внести ясность в будущее зернового коридора, он отметил, что это – старая история, когда россияне толкают свой нос везде, где только возможно.

Данилов напомнил, что у Украины не было договоренности по зерновому коридору с РФ – наше государство договаривалось с ООН и Турцией по этому поводу.