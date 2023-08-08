Китай сделал заявление после саммита в Саудовской Аравии

Топ-дипломат Китая, министр иностранных дел Ван И заявил главе российского МИД Сергею Лаврову о беспристрастности Пекина в вопросе "кризиса" в Украине, сообщает Деловая столица.

Во время телефонного разговора Ван И заявил Лаврову, что Китай и РФ являются "настоящими и надежными хорошими друзьями и партнерами".

"По украинскому кризису Китай будет отстаивать независимую и беспристрастную позицию, выражать объективный и рациональный голос, активно способствовать мирным переговорам и пытаться искать политическое решение любого международного многостороннего события" , — сказал, согласно изложению на сайте МИД Китая, Ван И.

Звонок состоялся после двухдневных переговоров, организованных Саудовской Аравией, где около 40 стран, включая ключевых союзников Украины — Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, а также Индию и ряд стран Ближнего Востока, встретились, чтобы обсудить мирные инициативы.