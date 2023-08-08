В Украине стали больше покупать электромобили: популярные модели

В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

В частности, купили 586 новых авто и 2878 подержанных.

Из этого количества:

легковых – 3389 ед. (новых – 581 шт., подержанных – 2808 шт.);

коммерческих – 75 ед. (новых – 5 шт., б/у – 70 шт.)

По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле 2023г.

Volkswagen ID.4 – 214 ед.;

VolkswagenID.6 – 44 ед.;

FAW Toyota BZ4X – 38 ед.;

Honda E – 36 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV – 32 ед.

ТОП-5 июля впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 535 ед.;

Volkswagen e-Golf – 394 ед.;

Tesla Model 3 – 289 ед.;

Tesla Model Y – 190 ед.;

Renault Zoe – 155 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тысяч единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.