В Украине стали больше покупать электромобили: популярные модели
В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
В частности, купили 586 новых авто и 2878 подержанных.
Из этого количества:
- легковых – 3389 ед. (новых – 581 шт., подержанных – 2808 шт.);
- коммерческих – 75 ед. (новых – 5 шт., б/у – 70 шт.)
По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле 2023г.
- Volkswagen ID.4 – 214 ед.;
- VolkswagenID.6 – 44 ед.;
- FAW Toyota BZ4X – 38 ед.;
- Honda E – 36 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV – 32 ед.
ТОП-5 июля впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 535 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 394 ед.;
- Tesla Model 3 – 289 ед.;
- Tesla Model Y – 190 ед.;
- Renault Zoe – 155 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тысяч единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.