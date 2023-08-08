В Турции рассказали о дальнейших действиях для возобновления "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция будет пытаться возродить "зерновую сделку", которую сорвала Россия.

По словам главы внешнеполитического ведомства, главным приоритетом Анкары будет сохранение спокойствия в Черноморском регионе и блокирование попыток поставить его под угрозу.

"Мы продолжим наши контакты со всеми сторонами для возрождения Черноморской зерновой инициативы, которая затрагивает каждое домохозяйство в мире" , – сказал Фидан, подчеркнув, что Турция является "единственным актором, который может это сделать".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.