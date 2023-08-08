Украина способна угрожать флоту РФ на больших расстояниях – Генштаб Эстонии

Украина на практике продемонстрировала способность угрожать российскому флоту дронами на больших расстояниях. Об этом заявил заместитель главы Генштаба Эстонии полковник Март Вендла, сообщает Лига.net.

"То, что Россия не может защитить свой десантный корабль на расстоянии 700 км, уже достаточно показательный факт... Способности России защищать свою инфраструктуру на Черном море нанесен довольно сильный удар" , – сказал Вендла.

Он также напомнил о БПЛА, которые прилетают в Москву, и сказал, что это в основном небольшие дроны. "При этом они достигают цели и приносят в Москву ощущение передовой" , – отметил полковник.

Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что пока "не вполне ясно, кто стоит за этими атаками". Однако "то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не соответствует современным угрозам".

Говоря о положении на фронте и наступлении ВСУ, Вендла сказал, что Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска".