Пентагон прокомментировал атаки дронов по судам РФ в Черном море
В Министерстве обороны Соединенных Штатов высказались относительно атаки дронов, которой на прошлой неделе в Черном море подверглись российские корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", сообщает Европейская правда.
Представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что "не будет прибегать к разговорам об украинских операциях или вероятных украинских операциях".
"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", – добавил Райдер.
Он также заверил, что США "продолжают сосредотачиваться на предоставлении" Киеву помощи в сфере безопасности, в которой тот нуждается, "чтобы иметь возможность вести контрнаступление и защищать свою территорию".
"Но что касается сообщений в прессе о беспилотниках за линией фронта, то мне просто нечего по этому поводу сказать", – резюмировал Райдер.