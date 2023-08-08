Пентагон прокомментировал атаки дронов по судам РФ в Черном море

В Министерстве обороны Соединенных Штатов высказались относительно атаки дронов, которой на прошлой неделе в Черном море подверглись российские корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", сообщает Европейская правда.

Представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что "не будет прибегать к разговорам об украинских операциях или вероятных украинских операциях".

"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами" , – добавил Райдер.

Он также заверил, что США "продолжают сосредотачиваться на предоставлении" Киеву помощи в сфере безопасности, в которой тот нуждается, "чтобы иметь возможность вести контрнаступление и защищать свою территорию".