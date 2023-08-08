Представительница Госдепа США провела переговоры с путчистами в Нигере

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в Нигере обсудила с некоторыми представителями хунты, совершившей государственный переворот, текущую ситуацию в стране, сообщает Укринформ.

Нуланд встречалась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным начальником Минобороны страны, и тремя поддерживающими его полковниками в течение более двух часов.

Отмечается, что Нуланд стала самым высоким чиновником США, лично встречавшейся с военными путчистами.

Ее поездка в столицу Ниамея по просьбе государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась менее чем через две недели после того, как члены президентской гвардии Нигера захватили власть в стране.

Нуланд сказала журналистам в понедельник, что США "держат открытую дверь для продолжения переговоров", и призвала Барму и его союзников "услышать предложение США и попытаться сотрудничать, чтобы разрешить текущую ситуацию в стране дипломатическим путем и вернуться в конституционный порядок".

По закону США обязаны сократить иностранную и военную помощь правительству Нигера, если будет официально признано, что в стране произошел государственный переворот. В пятницу Блинкен объявил, что США приостановили определенную помощь в стране.