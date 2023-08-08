Украинским ТЭС и ТЭЦ помогут перейти на альтернативные источники энергии

Европейский банк реконструкции и развития и компания PwC помогут украинским ТЭС и ТЭЦ в переходе на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии. Об этом заявили в Минэнерго, сообщает Новое время.

Минэнерго, ЕБРР и PwC провели совместное совещание по актуализации проекта банка по низкоуглеродной реконструкции объектов генерации. В частности, проект поддержки перехода для угледобывающих регионов.

В ведомстве отметили, что, учитывая, что основными направлениями работы энергетиков является подготовка к отопительному сезону, а именно восстановление объектов генерации, фокус проекта решено направить на восстановление сектора производства электроэнергии.

В рамках проекта определят перечень теплогенерирующих инфраструктурных объектов, которым был нанесен значительный ущерб и разработают план действий по привлечению финансирования для перевода этих объектов на альтернативные низкоуглеродистые источники энергии.