Россияне начали паниковать в Черном море – Гуменюк

Среди российских военных в Черном море царит определенная паника: они рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для своего флота. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно рассредоточили свою корабельную группировку. Максимально рассредоточили по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них – это маневры" , – сказала Гуменюк.

По ее данным, в настоящее время 10 вражеских кораблей находятся в Черном море, один отслеживает надводную обстановку в Азовском. При этом ракетоносители заведены в пункты базирования. После массированной ракетно-дроновой атаки им нужно переснаряжение.

"Помним о том, что у врага, к сожалению, есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт. Поэтому никакой паники. Просто осознание боевой обстановки. Ракетоносители у врага все еще есть. Ракеты у них тоже пока есть, и они продолжают их производить" , – подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Она добавила, что ракеты могут быть применены в течение 2-3 часов.