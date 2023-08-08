Камнепады и оползни на дорогах: последствия шторма "Ганс" в Норвегии

В результате непогоды на юге Норвегии после прихода шторма "Ганс" отменен ряд поездов и рейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады, а в низинах - подтопление, сообщает Европейская правда.

Железнодорожное сообщение между Осло и международным аэропортом еще приостановлено, не ходят поезда и на ряде других направлений. Многие авиарейсы упразднили.

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Последствия камнепада около Молде. Фото: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Ряд участков автомобильных дорог закрыты из-за камнепадов, оползней и подтоплений, также отменили отдельные паромы.

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Фото: FRODE MESKAU/NRK

Несколько десятков семей заблаговременно эвакуировали из-за высокого риска затопления их домов или оползней.

Норвежские медиа приводят подробный перечень проблем с сочетанием для тех, кто отправляется в дорогу, несмотря на непогоду, в этом списке – несколько десятков пунктов.

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Поток разорвал пополам дорогу в районе Иннланнет. Фото: Rune Stenslette
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Фото: TIPSER

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